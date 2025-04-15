Beşiktaş’ta Rafa Silva Dikkat Çekiyor

Beşiktaş’ta Rafa Silva İlgisi

Kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş, dikkat çeken isimlerden biri olan Rafa Silva ile gündemde. Sezon başında siyah-beyazlılara transfer olan Portekizli futbolcuya talipler çıkmaya başladı. Silva, bu sezondaki performansıyla hem taraftarların hem de takımın vazgeçilmezi oldu ve Avrupa’nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti.

İtalya’dan İlgi

31 yaşındaki orta saha oyuncusunu isteyen kulüpler arasında İtalya Serie A lideri Inter yer alıyor. Milano ekibinin, gelecek sezon Rafa’yı kadrosuna katmak üzere harekete geçeceği haberleri gündeme geldi. Benfica ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sezon başında Beşiktaş’a transfer olan Rafa Silva, tüm kulvarlarda 42 maça çıkarak toplamda 3.665 dakika sahada kaldı.

Performansı ve Sözleşmesi

Portekizli yıldız, çıktığı karşılaşmalarda 14 gol ve 11 asist yaparak toplamda 25 gole direkt katkıda bulundu. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirlenen Rafa’nın, siyah-beyazlılarla 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.