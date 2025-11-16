Beşiktaş’ta Sakatlık Şoku Mustafa Erhan Hekimoğlu 1 Ay Yok

besiktas-ta-sakatlik-soku-mustafa-erhan-hekimoglu-1-ay-yok

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Samsunspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş’ın hazırlıkları devam ediyor. Milli takımda bulunan futbolcularından yoksun bir şekilde antrenman yapan siyah-beyazlı ekipte, sakatlık haberi geldi.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU SAKATLANDI

Ümit Milli Takım’ın Ukrayna ile yaptığı karşılaşmada sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Beşiktaş’ın kadrosundan çıkarıldı. Genç futbolcunun, sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık olduğu belirtilirken, yaşanan bu durum Beşiktaş tarafından duyuruldu.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş, konuya dair bir açıklama yaparak şunları belirtti: “Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.”

25-30 GÜN SAHALARDAN UZAK KALACAK

Edinilen bilgilere göre Mustafa Erhan Hekimoğlu, 25-30 gün sahalardan uzak kalacak.

BU SEZON 12 MAÇI SAKATLIKTAN KAÇIRDI

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 12 maçı kaçırmış durumda. Bu sezon yalnızca 5 maça çıkabilen Mustafa Erhan Hekimoğlu, toplamda 88 dakika süre alarak sahada yer aldı.

