Beşiktaş’ta Saldırı, Kadın Gözünde Yaşandı

Cengiz Ş.’ye Silahlı Saldırı

15 Nisan salı günü akşam saat 23.30 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Cengiz Ş. (44), bir kafeteryada eşinin gözü önünde kapüşonlu bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan, Cengiz Ş’nin ensesine bir el ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan Cengiz Ş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırgan Kağıthane’de Yakalandı

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelinin birkaç araç değiştirerek Kağıthane’ye gittiği anlaşıldı. Polis, şüphelinin suç kaydı bulunmayan 22 yaşındaki Kadir N. olduğunu belirledi. Edirne’den yurt dışına çıkmaya hazırlanan Kadir N., Kağıthane’de polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.