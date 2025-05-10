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Beşiktaş’ta Seçim Yarışması Olacak

Beşiktaş Kulübünde yapılacak olağan seçimli genel kurul toplantısı, yarın gerçekleştirilecek. Bu önemli etkinlik, Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak. Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, bu genel kurulda başkanlık için mücadele edecek. Üyeler, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla aidatlarını yatırmış olan 27 bin 588 kişi oy kullanma hakkına sahip olacak.

AdayLAR VE YÖNETİM KURULU LİSTELERİ

Genel kurulda yarışacak adayların yönetim kurulu listeleri ise şöyle:

Serdal Adalı’nın asıl üyeleri: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer. Yedek üyeleri: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam.

Gürkan Aksoy’un asıl üyeleri: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım. Yedek üyeleri: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman.

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