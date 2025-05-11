Beşiktaş’ta Serdal Adalı Başkan Seçildi

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Beşiktaş’ta düzenlenen olağan seçimli genel kurulun sona ermesiyle birlikte, Ataköy Atletizm Salonu’nda yaklaşık 10 saat süren oy verme işlemleri tamamlandı. Saat 10.00’da başlayan oy kullanma süreci, saat 17.00’de sona erdi.

YENİDEN BAŞKANLIK GÖREVİNE GELDİ

Serdal Adalı, 30 sandığın tümünde rakibi Gürkan Aksoy’dan daha fazla oy alarak, toplamda 4 bin 648 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Gürkan Aksoy ise 447 oyda kaldı. Adalı, gelecek üç yıl boyunca siyah-beyazlı kulübün başkanlık görevini yürütecek.

SERDAL ADALI’NIN BAŞKANLIK GEÇMİŞİ

Serdal Adalı, daha önce Beşiktaş başkanlığı için 4 kez mücadele etmişti. Yıldırım Demirören ve Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkan olarak görev yapan Adalı, 2013 yılında Fikret Orman, 2019’da Ahmet Nur Çebi ve 2023’te Hasan Arat’a karşı girdiği başkanlık yarışlarını kazanamamıştı. 2024 yılındaki olağanüstü seçimde ise Hüseyin Yücel’in önünde birinci gelmişti.

OYLARIN DAĞILIMI

Seçim sonucunda alınan oylar şu şekilde dağıldı:

1. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 102, Gürkan Aksoy: 9

2. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 96, Gürkan Aksoy: 10

3. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 146, Gürkan Aksoy: 18

4. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 175, Gürkan Aksoy: 23

5. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 167, Gürkan Aksoy: 17

6. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 180, Gürkan Aksoy: 23

7. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 171, Gürkan Aksoy: 23

8. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 167, Gürkan Aksoy: 21

9. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 128, Gürkan Aksoy: 21

10. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 161, Gürkan Aksoy: 20

11. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 159, Gürkan Aksoy: 21

12. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 147, Gürkan Aksoy: 14

13. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 139, Gürkan Aksoy: 13

14. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 146, Gürkan Aksoy: 9

15. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 168, Gürkan Aksoy: 14

16. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 171, Gürkan Aksoy: 16

17. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 157, Gürkan Aksoy: 18

18. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 146, Gürkan Aksoy: 17

19. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 146, Gürkan Aksoy: 17

20. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 187, Gürkan Aksoy: 25

21. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 173, Gürkan Aksoy: 9

22. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 183, Gürkan Aksoy: 11

23. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 133, Gürkan Aksoy: 15

24. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 156, Gürkan Aksoy: 9

25. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 98, Gürkan Aksoy: 10

26. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 148, Gürkan Aksoy: 3

27. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 194, Gürkan Aksoy: 6

28. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 99, Gürkan Aksoy: 9

29. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 135, Gürkan Aksoy: 12

30. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 123, Gürkan Aksoy: 17

YENİ YÖNETİM KADROSU

Serdal Adalı’nın yönetim listesinde yer alan isimler ise şöyle:

Asil:

– Hakan Daltaban

– Murat Kılıç

– Kaan Kasacı

– Uğur Fora

– Orhan Özalp

– Toygun Batallı

– Çağatay Abraş

– Özkan Arseven

– Merve Öztopaloğlu

– Mehmet Sarımermer

Yedek:

– Aykan Aydın

– Aykut Torunoğulları

– Turgut Koç

– Esra Sayın

– İbrahim Şafak Sağlam