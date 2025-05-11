Beşiktaş’ta Serdal Adalı Başkan Seçildi

BEŞİKTAŞ’TA GENEL KURUL SONUÇLANDI

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul tamamlandı. Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen ve yaklaşık 10 saat süren seçimlerde Serdal Adalı, başkanlık görevini kazandı. Oy verme işlemi sabah 10.00’da başladı ve salon kapıları 17.00 itibarıyla kapandı.

YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

30 sandıkta yapılan oylamada Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy’dan daha fazla oy alarak toplam 4 bin 648 oyla tekrar başkanlık görevini üstlendi. Gürkan Aksoy ise 447 oy aldı. Adalı, gelecek 3 yıl boyunca siyah-beyazlı kulübün başkanlığını yürütecek.

SERDAL ADALI’NIN GEÇMİŞİ

Serdal Adalı, Beşiktaş’ın başkanı olabilmek için daha önce 4 kez yarışa girmişti. Yıldırım Demirören ve Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenen Adalı, daha önceki başkanlık yarışlarında Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve Hasan Arat’a karşı mücadele etti. Adalı, 2024 yılı için yapılan olağanüstü seçimde Hüseyin Yücel’in önünde sona erdi.

30 SANDIKTAKİ OY DAĞILIMI

1. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 102, Gürkan Aksoy: 9

2. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 96, Gürkan Aksoy: 10

3. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 146, Gürkan Aksoy: 18

4. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 175, Gürkan Aksoy: 23

5. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 167, Gürkan Aksoy: 17

6. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 180, Gürkan Aksoy: 23

7. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 171, Gürkan Aksoy: 23

8. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 167, Gürkan Aksoy: 21

9. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 128, Gürkan Aksoy: 21

10. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 161, Gürkan Aksoy: 20

11. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 159, Gürkan Aksoy: 21

12. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 147, Gürkan Aksoy: 14

13. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 139, Gürkan Aksoy: 13

14. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 146, Gürkan Aksoy: 9

15. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 168, Gürkan Aksoy: 14

16. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 171, Gürkan Aksoy: 16

17. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 157, Gürkan Aksoy: 18

18. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 146, Gürkan Aksoy: 17

19. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 146, Gürkan Aksoy: 17

20. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 187, Gürkan Aksoy: 25

21. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 173, Gürkan Aksoy: 9

22. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 183, Gürkan Aksoy: 11

23. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 133, Gürkan Aksoy: 15

24. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 156, Gürkan Aksoy: 9

25. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 98, Gürkan Aksoy: 10

26. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 148, Gürkan Aksoy: 3

27. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 194, Gürkan Aksoy: 6

28. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 99, Gürkan Aksoy: 9

29. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 135, Gürkan Aksoy: 12

30. sandık sonuçları: Serdal Adalı: 123, Gürkan Aksoy: 17

ADALI’NIN YENİ YÖNETİM KADROSU

Asil üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam