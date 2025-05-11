Beşiktaş’ta Serdal Adalı Oy Kullandı

BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDE SEÇİMLER YAPILIYOR
Beşiktaş Kulübü’nün olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan ve yeniden başkan adayı olan Serdal Adalı, oyunu kullandı. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen kongrede, Adalı 7. sandıkta oyunu verdi.
SERDAL ADALI’DAN AÇIKLAMALAR
Oy kullanma işleminden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, “Beşiktaş için en hayırlısı neyse o olsun. Güzel günler ileride inşallah. Gelip oy kullanan genel kurul üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.