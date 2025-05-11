Beşiktaş’ta Serdal Adalı Yeniden Seçildi

SEÇİMLER SONUÇLANDI

Beşiktaş’ta olağan seçimli genel kurul tamamlandı. Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşen ve yaklaşık 10 saat süren seçim serüvenini Serdal Adalı kazandı. Oy kullanma işlemi sabah saat 10.00’da başladı ve salon kapıları 17.00 itibarıyla kapandı.

YENİDEN BAŞKAN OLDU

30 sandıkta rakibi Gürkan Aksoy’a göre daha fazla oy alan Serdal Adalı, toplamda 4 bin 648 oy alarak başkanlık görevine yeniden seçildi. Aksoy ise 447 oy aldı. Adalı, bu sonuçla bir sonraki genel kurula kadar 3 yıl süreyle siyah-beyazlı kulübün başkanlığını sürdürecek.

SERDAL ADALI’NIN GEÇMİŞİ

Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığı için daha önce 4 kez yarışmıştı. Yıldırım Demirören ve Fikret Orman dönemlerinde asbaşkanlık ve ikinci başkanlık görevlerini yürütmüştü. 2013’te Fikret Orman, 2019’da Ahmet Nur Çebi ve 2023’te Hasan Arat’a karşı girdiği başkanlık yarışlarını kaybetmişti. 2024 yılındaki olağanüstü seçimi ise Hüseyin Yücel’in önünde kazanmıştı.

SONUÇLAR DETAYLI

Seçim sonuçları şu şekilde oluştu:

1. sandık: Serdal Adalı: 102, Gürkan Aksoy: 9

2. sandık: Serdal Adalı: 96, Gürkan Aksoy: 10

3. sandık: Serdal Adalı: 146, Gürkan Aksoy: 18

4. sandık: Serdal Adalı: 175, Gürkan Aksoy: 23

5. sandık: Serdal Adalı: 167, Gürkan Aksoy: 17

6. sandık: Serdal Adalı: 180, Gürkan Aksoy: 23

7. sandık: Serdal Adalı: 171, Gürkan Aksoy: 23

8. sandık: Serdal Adalı: 167, Gürkan Aksoy: 21

9. sandık: Serdal Adalı: 128, Gürkan Aksoy: 21

10. sandık: Serdal Adalı: 161, Gürkan Aksoy: 20

11. sandık: Serdal Adalı: 159, Gürkan Aksoy: 21

12. sandık: Serdal Adalı: 147, Gürkan Aksoy: 14

13. sandık: Serdal Adalı: 139, Gürkan Aksoy: 13

14. sandık: Serdal Adalı: 146, Gürkan Aksoy: 9

15. sandık: Serdal Adalı: 168, Gürkan Aksoy: 14

16. sandık: Serdal Adalı: 171, Gürkan Aksoy: 16

17. sandık: Serdal Adalı: 157, Gürkan Aksoy: 18

18. sandık: Serdal Adalı: 146, Gürkan Aksoy: 17

19. sandık: Serdal Adalı: 146, Gürkan Aksoy: 17

20. sandık: Serdal Adalı: 187, Gürkan Aksoy: 25

21. sandık: Serdal Adalı: 173, Gürkan Aksoy: 9

22. sandık: Serdal Adalı: 183, Gürkan Aksoy: 11

23. sandık: Serdal Adalı: 133, Gürkan Aksoy: 15

24. sandık: Serdal Adalı: 156, Gürkan Aksoy: 9

25. sandık: Serdal Adalı: 98, Gürkan Aksoy: 10

26. sandık: Serdal Adalı: 148, Gürkan Aksoy: 3

27. sandık: Serdal Adalı: 194, Gürkan Aksoy: 6

28. sandık: Serdal Adalı: 99, Gürkan Aksoy: 9

29. sandık: Serdal Adalı: 135, Gürkan Aksoy: 12

30. sandık: Serdal Adalı: 123, Gürkan Aksoy: 17

ADALI’NIN YENİ YÖNETİM KADROSU

Adalı’nın asil listesi ise şu isimlerden oluşuyor: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu ve Mehmet Sarımermer. Yedek listede ise Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın ve İbrahim Şafak Sağlam yer alıyor.