Beşiktaş’ta Serdar Topraktepe Attı

BEŞİKTAŞ SERDAR TOPRAKTEPE’Yİ GÖREVE GETİRDİ
Beşiktaş, kulübün çeşitli yaş gruplarında antrenörlük ve A Takımda teknik direktörlük görevlerini yürüten Serdar Topraktepe’yi Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine atadı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde bu konuya dair yapılan açıklamada, “Beşiktaş JK Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna Serdar Topraktepe getirilmiştir. Serdar Topraktepe’ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadesine yer verildi.