Haberler

Beşiktaş’ta Serdar Topraktepe Attı

BEŞİKTAŞ SERDAR TOPRAKTEPE’Yİ GÖREVE GETİRDİ

Beşiktaş, kulübün çeşitli yaş gruplarında antrenörlük ve A Takımda teknik direktörlük görevlerini yürüten Serdar Topraktepe’yi Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine atadı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde bu konuya dair yapılan açıklamada, “Beşiktaş JK Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna Serdar Topraktepe getirilmiştir. Serdar Topraktepe’ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadesine yer verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Hakkari’de Güvenlik, Refah ve Kardeşlik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, güvenlik güçlerinin etkisiyle ülkedeki huzur ve istikrar sayesinde gençlerin spor, kadınların ise üretime katıldığını vurguladı.
Haberler

Datça Ülkü Ocakları’nda Lokma Dağıtıldı

Datça'da yaşamını yitiren Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren anısına lokma ikramında bulunuldu. Etkinliğe, yerel siyasetçiler ve kalabalık bir vatandaş grubu katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.