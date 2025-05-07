Beşiktaş’ta Silahlı Kavga Yaşandı

BEŞİKTAŞ’TAKİ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında başlayan tartışma, silahlı bir kavgaya dönüşerek ciddi bir yaralanmaya neden oldu. Olayda bir kişi kalçasından vurulurken, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Olay, sabah saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanında gerçekleşti.

TARTIŞMA DIŞARIYA TAŞIDI

İddialara göre, eğlence mekanındaki iki taraf arasında yaşanan tartışma, dışarıda silahlı bir çatışmaya dönüştü. Çatışmada, kavgada 5 el ateş açıldı ve bu sırada bir kişi kalçasından yaralandı. Olayı gerçekleştiren ve halen kimliği tespit edilemeyen şüpheli, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Eğlence mekanında güvenlik önlemleri artırılarak, mekan boşaltıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışmaları başlattı. Ayrıca, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı arama çalışmaları başladı.

İKİNCİ KEZ SİLAHLAR KONUŞTU

Gece saatlerinde gerçekleşen bu olaydan önce, Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde akşam saatlerinde başka bir silahlı saldırı meydana geldi. Bu olayda bir kişi, 4 kez ateş edilerek bacağından yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Beşiktaş’ta yaşanan bu iki olay, bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor.