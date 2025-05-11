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Beşiktaş’ta silahlı kavga yaşandı. Z.E. ağır yaralandı. Şüpheliler kaçtı, yakalandı. S.Y. tutuklandı, ifade verdi. Mekana ateş açtılar. Olay araştırılıyor

BEŞİKTAŞ’TA YAŞANAN SİLAHLI KAVGA

Olay, Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında yaşanan tartışmanın ardından sokakta meydana geldi. Z.E. (24), silahlı kavgada ağır yaralandı. Olaydan 2.5 saat sonra mekana gelen arkadaşlarının, 5 şüpheliden 3’ünün silahlı saldırı düzenlediği anlaşıldı. Saldırının güvenlik kamerasına yansıdığı belirtilirken, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheli Umut Azat Ö.’nün, “Yanımdakiler mekana ateş edince ben de panikle havaya ateş açtım” açıklaması dikkat çekti.

OLAYIN DETAYLARI VE YARALANMA

Olay, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 04.00 sıralarında Yıldız Mahallesi’nde gerçekleşti. Eğlence mekanında çıkan tartışma sonrasında taraflar sokakta karşılıklı olarak tartışmaya devam etti. Bu sırada taraflardan biri silahla ateş açtı ve Z.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini korurken, olay yerinde yapılan incelemede 5 adet boş kovan bulundu.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın üzerinden yaklaşık 2.5 saat geçtikten sonra mekânın önüne gelen 5 şüpheli, burada silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından kaçan şüphelilere yönelik Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan incelemelerde, Z.E.’yi ağır yaralayan şüphelinin mekanda bodyguard olarak çalışan S.Y. (19) olduğu belirlendi. S.Y., Küçükçekmece’de yakalandı. İfadesinde, Z.E.’nin mekanda taşkınlık yaptığını ve kendisine yumruk attığını, bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ

Söz konusu olaya ilişkin çalışmalar devam eden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 5 şüphelinin arasından 2’sini yakaladı. Ali Sait A. ve Umut Azat Ö., adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, yakalanan şüphelilerin Z.E.’nin arkadaşları olduğu bilgisine ulaşıldı. Umut Azat Ö., ifadesinde “Yanımdakiler mekana ateş açınca ben de panik yaptım, havaya ateş açtım” derken, Ali Sait A. “Biz olay yerine bakmaya gittik, böyle bir olay yaşanacağını bilmiyorduk” diyerek savunma yaptı.

Mahkemeye çıkarılan bu iki şüpheli, ‘Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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