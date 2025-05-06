Beşiktaş’ta Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

BEŞİKTAŞ’TA SİLAHLI SALDIRI OLDU

İSTANBUL – Beşiktaş’ta yapılan bir silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay, akşam saat 21.30 sularında Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, caddede yürüyen kimliği belirlenemeyen bir bireye silahlı saldırı düzenlendi. Dört el ateş edilen şahıs, vurularak ayağından yaralandı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine gönderildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye götürüldü. Bununla birlikte, polis ekipleri saldırganların yakalanması amacıyla geniş kapsamlı bir araştırma başlattı.