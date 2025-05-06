Beşiktaş’ta Silahlı Saldırı Gerçekleşti

BEŞİKTAŞ’TA SİLAHLI SALDIRI

Olay, saat 21.30 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişiye yönelik silahlı saldırı yapıldı.

YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan, 4 el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ateş edilen kişi, ayağından yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Yaralıya ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.