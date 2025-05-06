Beşiktaş’ta Silahlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Beşiktaş’ta bir park yerinden çıkan otomobile silahlı saldırı yapıldı. Olay, saat 19.30 sıralarında Çırağan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Bir otomobil, otoparktan çıkan 34 ESS 279 plakalı aracı durdurdu.

SALDIRGANIN KAÇIŞI VE YARALANMA DURUMU

Önünü kesen kırmızı bir otomobilden inen kimliği belirsiz kişi, hızlı bir şekilde silahlı saldırıyı gerçekleştirdi. Saldırgan, geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında otomobilde bulunan 2 kişiden 1’i yaralandı. Olay yerini görenler derhal durumu bildirdi.

POLİS VE ACİL SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine polis ve acil sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye taşındı. Olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için kapsamlı bir araştırma başlattı.