Beşiktaş’ta Silahlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN DETAYLARI

Beşiktaş’ta, bir kafede eşiyle oturan Cengiz Şire(34), arkasında yaklaşan kapüşonlu bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ensesinden vurulan Şire, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak ne yazık ki hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISININ YAKALANMASI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyerek, Kadir N.(22) isimli zanlının Edirne’den yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandığını açıkladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kadir N., daha sonra adliyeye sevk edildi.

HUKUKİ SÜREÇ

Yaşanan bu olay, Beşiktaş’ta halk arasında büyük bir infial yaratırken, hukuk süreçlerinin hızlandırılması gerektiği ifade ediliyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor ve yetkililer gerekli adımları atma konusunda çalışmalara devam ediyor.