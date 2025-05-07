Beşiktaş’ta silahlı saldırı görüntüsü yayımlandı. Şüpheli bodyguard S.Y. yakalandı

SİLAHLI SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında yaşanan silahlı saldırının detayları gün yüzüne çıktı. Eğlence mekanında tartıştığı bir kişiyi silahla vuran bodyguard, olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri, yaşananları belgeliyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE TARİHİ

Saldırı, saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi’nde yer alan bir eğlence mekanında gerçekleşti. İddialara göre, mekan içerisinde taşkınlık yapan Z.E. ile bodyguard görevindeki S.Y. arasında bir tartışma patlak verdi. Tartışma büyüyerek dışarıya taştı. Burada S.Y., silahla Z.E.’ye ateş açtı. Z.E. kanlar içinde yere yığılırken S.Y. olay yerinden kaçtı. Yaralı Z.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, detaylı incelemeler yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerinin analizi sonrasında şüpheli belirlendi. Eğlence mekânında bodyguardlık yapan 19 yaşındaki S.Y., Küçükçekmece’deki adresinde olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alındı. S.Y., emniyetten devlet yetkililerine yaptığı açıklamada, Z.E.’nin mekanda taşkınlık çıkardığını ve kendisini uyarmaya çalıştığında yumruk yediğini ifade ederek, “Bu nedenle olayı gerçekleştirdim.” dedi.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Emniyetteki işlemleri süren S.Y., “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yarın adliyeye sevk edilecek. Saldırı anına ilişkin görüntüler de olayın karmaşasını gözler önüne seriyor.