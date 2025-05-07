Beşiktaş’ta Sokakta Silahlı Kavga Yaşandı

OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE TARTIŞMA

Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında tartışma yaşandı. Bu tartışma sonrası sokakta silahlı bir kavga çıktı. Kavga sonucunda bir kişi silahla yaralanarak hastaneye kaldırdı. Olay, saat 04.00 sularında Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi Yalı Sokak’ta meydana geldi.

SİLAHLI KAVGA VE YARALANMA

Tartışmanın ardından taraflar mekandan çıkarak sokakta devam etti. Bu esnada taraflardan biri silahla ateş açtı, sonucu olarak bir kişi yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Olay yerine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

POLİSİN İNCELEME ÇALIŞMALARI

Olay yeri güvenlik önlemleri altında incelendi ve polis sokakta 5 boş kovan tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı. Olayla ilgili gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.