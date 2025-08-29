Beşiktaş’ta Solskjaer Dönemi Bitti

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA SERÜVENİ SONLANDI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne karşısında 1-0 mağlup olarak Avrupa’daki mücadelelerini sonlandırdı. Maçın sona ermesinin ardından Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile acil bir toplantı gerçekleştirdi. Adalı ve Solskjaer arasında yaklaşık 30 dakikalık bir görüşme sonrası ayrılık kararı alındı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Siyah-beyazlı kulüp, Solskjaer ile yollarını ayırdığını resmiyet kazandıran bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada “Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz, yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, Başkan Serdal Adalı’nın toplantı sonrasında Solskjaer’e bugüne kadar sunduğu hizmetler için teşekkür ettiği bildirildi.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Norveçli teknik direktör, Beşiktaş’ın başında bulunduğu süre zarfında toplamda 29 maçta görev yaptı. Bu süreçte 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak takımın performansında dalgalanmalara neden oldu.