Beşiktaş’ta Solskjaer Dönemi Bitti

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA MACERASI SONLANDI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında İsviçre temsilcisi Lausanne’a 1-0 yenilerek Avrupa’daki yarışını tamamladı. Maçın ardından Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile acil bir toplantı düzenledi. Adalı ve Solskjaer arasında gerçekleşen toplantı yaklaşık yarım saat sürdü ve sonrasında ayrılık kararı alındı.

YOL AYRIMI AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz, yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.” ifadeleri yer aldı. Toplantının ardından Başkan Serdal Adalı, Solskjaer’e bugüne kadar gösterdiği hizmetler için teşekkür etti.

TEKNİK DİREKTÖRÜN PERFORMANSI

Norveçli çalıştırıcı, Beşiktaş’ın başında 29 karşılaşmaya çıkarak, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte elde edilen sonuçlar, kulüp yönetimini yeniden değerlendirme sürecine soktu.