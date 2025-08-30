Beşiktaş’ta Solskjaer ile yollar ayrıldı

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE’DE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lausanne’a karşı elenen Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrılıyor. Diğer yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Benfica’ya karşı kaybeden Fenerbahçe de José Mourinho’nun görevine son verdi. Bu gelişmelerin ardından, iki takımın taraftarları Bursanın İznik ilçesinde bir araya geldi.

TARAFTARLARDAN ORTAK ETKİNLİK

Taraftarlar, birlikte helva kavurdu. Hazırlanan helva, sokak üzerindeki bir tezgah aracılığıyla vatandaşlara dağıtıldı. Bu etkinlik, iki takımın teknik direktör değişikliklerini kutlamak amacıyla düzenlendi. Tezgah önüne asılan kartona, ‘Mourinho’dan kurtulmanın şerefine’ ve ‘Solskjaer’den kurtulmanın şerefine’ yazıldığı dikkat çekti.