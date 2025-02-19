Beşiktaş’ta Solskjaer Yıldızla Yolları Ayırıyor

BEŞİKTAŞ’TA YILDIZ OYUNCU İLE YOLLAR AYRILIYOR

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer’in teknik direktörlüğe gelmesiyle birlikte futbol alanında önemli adımlar atmaya başlıyor. Ancak, sezon sonunda takımda yıldız futbolcu ile yollar ayrılma kararı alındı. Son dönemde performansında artış gösteren bu oyuncu için yönetimin aldığı karar birçok kişi tarafından merak ediliyor.

YENİ TRANSFERLER İÇİN ACELECİ DAVRANILMAYACAK

Beşiktaş’ın teknik direktörü Solskjaer, yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo konusunda acele etmeyecek. Ekvadorlu kanat oyuncusu Arroyo, Trabzonspor karşısında kadroda yer almasına rağmen oyuna girmedi. Orta saha oyuncusu Ricardo ise takımında yalnızca 2 antrenmana katıldığı için tribünde oturmak zorunda kaldı.

ADAPTASYON SÜRECİNE ÖNEM VERİYOR

Arroyo büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen adaptasyon sürecinde olduğu için Solskjaer, bu oyuncuları yavaş yavaş takıma dahil etmek istiyor. Bu yaklaşım, futbolcuların takım dinamiklerine daha iyi uyum sağlaması amacı taşıyor.