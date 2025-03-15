Beşiktaş’ta Taksinin Vitesinde Uyuşturucu Bulundu

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DURDURULAN TAKSİDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Beşiktaş’ta, polis ekipleri bir taksiyi durdurarak araç içerisinde uyuşturucu madde tespit etti. Toplamda 8 paket uyuşturucu madde bulunduğu bildirilen olayda, gözaltına alınan taksi şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ TAKSİDE DETAYLI ARAMA YAPILDI

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri, 23 Ocak Perşembe günü Gayrettepe Mahallesi Ayazmaderesi Caddesi’nde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Araç üzerine gerçekleştirilen detaylı aramada, ilk olarak vites topuzunda bir adet satışa hazır uyuşturucu madde tespit edildi. Araçtan gelen yoğun koku üzerine yapılan inceleme, vites kutusunda vakumlanmış 7 paket uyuşturucu madde buldu. Toplamda 38,4 gram esrarın ele geçirildiği ifade edildi.

TAKSİDEKİ DİĞER MALZEMELER

Yapılan aramalarda ayrıca araç içerisinde bir cep telefonu ve 6 bin TL para bulundu. Taksi şoförü M.Y. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olay, Beşiktaş’ta uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor.