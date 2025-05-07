Beşiktaş’ta Tartışma, Bodyguard Silahla Vurdu

BEŞİKTAŞ’TA SILAHA DAYALI SALDIRI

Beşiktaş’ta bir eğlence mekanında yaşanan kargaşada tartıştığı kişiyi silahla vurmuş olan bir bodyguard, olayda kullandığı silahla yakalandı. Olay anlarına ait güvenlik kamerası kayıtları da gün yüzüne çıktı. Olay sabah saat 04:00 civarında Beşiktaş’taki Çırağan Caddesi’ndeki eğlence mekanında gerçekleşti. İddiaya göre, mekanda taşkınlık yapan Z.E. (24) ile bodyguardlık yapan S.Y. (19) arasında bir tartışma başladı ve bu tartışma dışarıya taştı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, SILAH ÇEKİLDİ

Büyüyen tartışmanın ardından S.Y., silahını çekerek Z.E.’ye ateş etti. Z.E. kanlar içinde yere yığılırken S.Y. ise olay yerinden kaçtı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı Z.E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. İhbar üzerine olay mahalline gelen polis ekipleri, araştırmalar yaptı. Güvenlik kamera görüntülerinin tetkik edilmesi sonucu şüpheli tespit edildi. Eğlence mekanında bodyguard olarak görev yapan S.Y. (19), Küçükçekmece’deki adresinde olayda kullandığı silah ile ele geçirilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyette verdiği ifadesinde, olay gecesi Z.E. isimli şahsın mekanda taşkınlık çıkardığını ve onu uyarmak için masasına gittiğinde kendisine yumruk gönderdiğini belirtti. Bu nedenle olayı bu şekilde gerçekleştirdiğini savundu. Emniyette işlemleri devam eden S.Y., “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan yarın adliyeye sevk edilecek. Bu arada, olay anına ilişkin güvenlik kameralarına ait görüntüler de ortaya çıktı.