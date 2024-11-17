Beşiktaş’ta Tehlikeli Duvar Sorunu Var

Beşiktaş’ta Çırağan Caddesi üzerinde bulunan duvar, vatandaşların yanından geçerken karşılaştığı çökme tehlikesiyle dikkati çekiyor. Yüzeyinde çatlak ve kırıkların bulunduğu bu duvar, hem yayalar hem de araçlar için ciddi bir risk oluşturuyor. Cadde üzerindeki bu sorun, çevre binalar için de tehlike arz ediyor. Beşiktaş istikametindeki duvarda, çökme tehlikesine dair dikkat çekici tabelalar mevcut olsa da bu konuda geçici önlemlerin yetersiz kaldığı ifade ediliyor.

DUVARDAN YETKİLİLERE YANIT BEKLENİYOR

Çevre sakinleri sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor. Muharrem Fidan isimli bir vatandaş, duvarın durumunun 2 yıldır değişmediğini belirtiyor. Fidan, “Yaklaşık olarak 2 yıldır bu uyarı yazısını görüyorum. Muhtarla konuştuğumda belediyeye dilekçeyle başvurmuş ama hala sonuç alınmadı. Neticede duvar tehlikeli, bir çözümü vardır; duvarı daha da güçlendirebilirler” diyor. Bu durum, çevre halkında büyük bir endişeye yol açıyor.

YÜRÜYÜŞ YOLU TEHLİKE ARIYOR

Yaya olarak yolda yürüyen Zeynep Duman, sıkça geçtiği yolların tehlikesine dikkat çekiyor. “Bu duvar çökecek durumda. Tabela asılmış; tabela asmak yerine bir amaca emek sarf edebilirler” sözleriyle endişelerini ifade ediyor. Diğer yandan Okan Karakaş, “Burada bir şeyler dökülüyor. Yıkılma riski var. Eski bir duvar olduğu için yürümemeye çalışıyorum. Yolda ilerlerken iki üç kere bakmak gerekiyor” şeklinde açıklama yapıyor.

DUVAR İÇİN TEDBİRLER ŞART

Aydın Yılmaz ise bu duvara konulan levhaların yeterli olmadığını belirtiyor. “Belediye bu tabelaları koymakla buradaki mesuliyeti bitmiyor. Eğer bu duvar bir gün birinin üstüne yıkılırsa mesulü kim olacak?” diyerek yetkililere sesleniyor. Yılmaz, bu tehlikeli duruma karşı belediyenin ya burayı kapatması ya da duvarı desteklemesi gerektiğini vurguluyor.

Çırağan Caddesi’ndeki bu sorun, yerel yönetimlerin dikkat etmesi gereken bir konu haline geliyor. Çevre sakinlerinin güvenliği açısından sorunun çözülmesi, hem yayalar hem de bölgedeki araçlar için hayati önem taşıyor.