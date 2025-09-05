Haberler

Beşiktaş’ta Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

TEKNİK DİREKTÖRÜN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA TRANSFER ÇALIŞMALARI

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın talimatlarıyla transfer çalışmalarına hız veriyor. Birçok bölgeye yönelik transfer planlaması yapan siyah-beyazlı ekip, orta saha için çalışmalarını Almanya’ya yönlendiriyor. Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda, Borussia Dortmund futbolcusu Salih Özcan, Beşiktaş’ın transfer listesine girdi. Beşiktaş’ın Salih için yakında resmi bir adım atması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

27 yaşındaki Salih Özcan’ın piyasa değeri şu anda 4 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Milli futbolcunun, Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Dortmund forması giyen Salih Özcan, şimdiye kadar çıktığı 86 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ng Afyon Motofest Açılışı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 8. NG Afyon MotoFest, protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Festival, uluslararası sporcuların etkileyici gösterileri ile başladı ve yarışmalar yarın başlayacak.
Haberler

Zelenskiy, Fico ile enerji konularını görüştü

Ukrayna'nın lideri Zelenskiy, Slovakya Başbakanı Fico ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Avrupa Birliği üyeliği için destek alındığını vurguladı. Ayrıca enerji güvenliği ve bölgesel meseleler görüşüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.