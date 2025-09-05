Beşiktaş’ta Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

TEKNİK DİREKTÖRÜN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA TRANSFER ÇALIŞMALARI

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın’ın talimatlarıyla transfer çalışmalarına hız veriyor. Birçok bölgeye yönelik transfer planlaması yapan siyah-beyazlı ekip, orta saha için çalışmalarını Almanya’ya yönlendiriyor. Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda, Borussia Dortmund futbolcusu Salih Özcan, Beşiktaş’ın transfer listesine girdi. Beşiktaş’ın Salih için yakında resmi bir adım atması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

27 yaşındaki Salih Özcan’ın piyasa değeri şu anda 4 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Milli futbolcunun, Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Dortmund forması giyen Salih Özcan, şimdiye kadar çıktığı 86 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.