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Spor

Beşiktaş’ta Transfer Hız Kazandı! 3 Yıldız..

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TRANSFER HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Şampiyonluk hedefiyle sezona giriş yapan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde üst üste iki galibiyet elde etti. Siyah beyazlı takım, transfer konusunda hareketlilik yaşıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un hücum rotasyonunu güçlendirmek adına, kulübün yönetimi üç yeni yıldızı kadroya katmak için çalışmalara başladı.

YABANCI KONTENJANINDA YER AÇMA PLANI

Beşiktaş, Onana ve Chamberlain ile yollarını ayırarak yabancı futbolcu kontenjanında boşluk yaratmayı hedefliyor. Plan dahilinde, ilk transfer hamlesinin orta sahaya yapılacağı belirlendi. Bu adımlarla kadrosunu güçlendirmeye yönelik takviyeler yapılacak.

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