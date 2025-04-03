Beşiktaş’ta Yangında Kaybedilenler Anıldı

YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

İstanbul Beşiktaş’ta geçen yıl tadilatta olan Masquerade Club adlı gece kulübünde meydana gelen yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının yıldönümünde, hayatını kaybedenlerin aileleri gece kulübü önüne karanfil bırakarak onları andı. Beşiktaş’taki Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi üzerinde yer alan 16 katlı binada 2 Nisan tarihinde tadilat sırasında başlayan yangın sonucunda 29 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün olayla ilgili bir anma töreni düzenlendi. Gece kulübünün önünde toplanan yakınlar, kulübün girişine çiçek bırakarak anmaya katıldılar.

OLAYI ANLATAN GÖRÜCÜLERİN DUYGUSAL PAYLAŞIMI

Olayın tanıklarından ve kulübün eski çalışanlarından Ali A., “Ben Masquerade Club’ın eski dansçısıyım. Güzel insanlarla tanıştım ve onlarla güzel işler yaptık. Çok kişiyi kaybettik, çok üzüldüm. Ben de olay günü oradaydım zaten. Bir şey diyemiyorum çünkü çok güzel insanları kaybettik. Bir kıvılcım ile hepimiz yandık. Ölenlerin mekanı cennet olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Hepsi ayrı ayrı çok iyi insanlardı. Bir daha böyle bir kulüp gelmeyecek. Bir daha böyle insanlar ile çalışma şansım olmayacak. Onlarla çalışmak müthiş bir deneyimdi. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum” dedi.