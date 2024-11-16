Beşiktaş’ta Yeni Sportif Direktör Adayı: Atiba!

CEYHUN KAZANCI’YLA BOŞALAN KOLTUK

Beşiktaş, Ceyhun Kazancı’nın ayrılığının ardından sportif direktörlük pozisyonunu doldurmadı. Samet Aybaba, futbol koordinatörlüğü görevini üstlenirken, Brad Friedel yönetim kurulu danışmanı olarak atanmıştı. Bu süreçte siyah-beyazlı yönetim, Atiba Hutchinson’u bu koltuğa getirmeyi düşünüyor.

ATİBA HUTCHINSON’UN DÖNÜŞÜ

Atiba Hutchinson, 10 yıllık Beşiktaş kariyerinin ardından futbolu bırakmıştı. Hem taraftar hem de Beşiktaş camiası tarafından büyük bir sevgiyle karşılanan 41 yaşındaki Kanada’lı isim, kulüpte görev alma konusunda oldukça istekli olduğu öğrenildi. 2013 yılında Beşiktaş’a transfer olan Atiba, burada çıktığı 334 maçta 27 gol ve 37 asistle önemli bir performans sergiledi.