Beşiktaş’ta Zafer Yürüyüşü Coşkuyla Yapıldı

ZAFER YÜRÜYÜŞÜ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Yürüyüşü, büyük bir heyecanla gerçekleşti. 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde düzenlenen etkinlik, Dolmabahçe Sarayı önünde saat 18.00’de başladı. Yürüyüşe katılan vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. “30 Ağustos Zafer Bayramı” yazılı pankart, Atatürk’ün portresinin bulunduğu kortejin en önünden taşındı. Türk bayraklarıyla dolu kalabalık, Beşiktaş Barbaros Meydanı’na kadar coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE ZENGİNLEŞTİ

Yürüyüşe klasik arabalar, motosiklet takımları ve bando grupları katıldı. Marşlar ve müziklerle dolu kortejde coşku doruk noktasına ulaştı. Ellerinde bayraklarla yürüyen katılımcılar, Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünü onurla kutladı.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DE KATILDI

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, yürüyüş boyunca vatandaşlarla birlikte yer aldı. Şişman, kortej süresince katılımcıların bayramını kutladı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Beşiktaş sokaklarında unutulmaz bir atmosferle tamamlandı.