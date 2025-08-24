Haberler

Beşiktaş’taki Yangın Paniğe Yol Açtı

BEŞİKTAŞ’TA YANGIN PANIĞI

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, saat 11.30 sularında Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Sandalcı Mecit Sokak’ta meydana geldi. Olay sırasında 1 kişi dumandan etkilendi.

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göre, yangın 3 katlı binanın son katındaki dairenin yatak odasında, nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Yangın, çevrede paniğe yol açtı. Yangın sonrası hemen ihbarda bulunuldu ve olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu geçici olarak trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de yangını söndürmek için hızlıca müdahaleye başladı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve dairede soğutma çalışması başlatıldı.

DUMANDAN ETKİLENEN KİŞİYE MÜDAHALE

Yangın sırasında dairede bulunan 1 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yangında ölü veya yaralı bulunmazken, maddi hasar oluştu.

