Beşiktaş’tan 3 Yabancı Gidiyor

BEŞİKTAŞ YABANCI KONTENJANINI DÜZENLİYOR

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu öncesi kadro düzenlemesi için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Yabancı oyuncu kontenjanındaki doluluk, siyah-beyazlıların transferdeki hareket kabiliyetini sınırlıyor. Yönetim ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu sorunu çözmek amacıyla harekete geçti ve takımdan gönderilecek 3 yabancı futbolcunun ismi belirlendi: Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Al-Musrati.

YABANCI KONTENJANINDAKİ SORUN

Beşiktaş kadrosunda, Al Khoolod ile opsiyonu otomatik devreye giren Jackson Muleka ve sözleşmesi sona eren Arthur Masuaku dışında toplam 15 sözleşmeli yabancı futbolcu mevcut. Süper Lig’in 12+2 yabancı oyuncu kuralına uyum sağlamak için ise 5-6 oyuncunun takımdan ayrılması gerektiği belirtiliyor. Başkan Serdal Adalı ve Solskjaer, mevcut hafta içinde yaptıkları toplantıda gelecek sezonun kadro planlarını detaylı bir şekilde değerlendiriyor.

KESİNLİKLE GÖNDERİLECEK İSİMLER

Yapılan haberlere göre, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Al-Musrati ile yolların ayrılması mümkün görünüyor. Oxlade-Chamberlain’in sık yaşadığı sakatlıklar ve beklenen katkıyı sağlayamaması, Onana’nın performansındaki istikrarsızlık ve Al-Musrati’nin Al-Fateh’ten gelen teklifleri, bu oyuncuların takımdan ayrılma nedenleri arasında. Bu üç oyuncunun gidişi, Beşiktaş’a hem kontenjan hem de mali açıdan bir rahatlama sunacak.

ELAN RICARDO’NUN KİRALANMASI VE YENİ YETENEK

Genç oyuncu Elan Ricardo’nun başka bir takıma kiralanması da gündemde. Beşiktaş, Ricardo’nun yerine, genç oyuncu kriterine uygun yeni bir futbolcu transfer etmeyi planlıyor. Bu adım, yabancı kontenjanını rahatlatacak ve altyapıdan gelen oyunculara fırsat verme stratejisini destekleyecek.