Beşiktaş’tan Bankalar Birliği Çıkışı İçin Hamle

BEŞİKTAŞ’IN SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA AÇIKLAMA

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapmış olduğu duyuruda bedelli sermaye artırımı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yaptığını bildirdi. Açıklamada, siyah-beyazlı kulübün sermayesinin yüzde 400 oranında artırılma kararı aldığı ifade edildi.

ARTIRIMIN DETAYLARI VE AMAÇLARI

Yapılan açıklamada, “Şirketimizin 6.000.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.200.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.800.000.000 .-TL (% 400 ) artırılarak 6.000.000.000 .-TL’ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bugün (07.03.2025) başvuruda bulunulmuştur.” denildi. Bunun yanı sıra, Beşiktaş’ın sermaye artırımı ile Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma yolunda önemli bir adım atacağı vurgulandı. Elde edilecek gelirin büyük bir kısmı Bankalar Birliği borçları için kullanılacak.

SERDAL ADALI’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün divan kurulu toplantısında bu konu ile ilgili olarak hedeflerinin mayıs ayı itibariyle borçların önemli ölçüde azaltılması olduğunu söyledi. Adalı, “Hedefimiz mayıs ayı itibariyle kulübümüzün üzerindeki faiz yükünü önemli ölçüde ortadan kaldırmak olacak. Mayısa kadar bu Bankalar Konsorsiyumundan çıkacağız. Bunu herkes bilsin.” şeklinde açıklamalarda bulundu.