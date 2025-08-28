Beşiktaş’tan Bir Ayrılık Gerçekleşiyor

AL MUSRATI’DA AYRILIK SÜRECİ

Beşiktaş, bir ayrılıkla daha karşı karşıya kalıyor. İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona, siyah-beyazlıların oyuncusu Al Musrati’yi kiralık olarak takıma katmak istiyor. İtalyan medya kaynaklarına göre, Hellas Verona, Al Musrati transferi için Beşiktaş ve oyuncu ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER DETAYLARI VE OPSİYON

Al Musrati, Hellas Verona’ya 7 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralanıyor. Libyalı oyuncunun, sözleşmeyi imzalamak üzere İtalya’ya gitmesi bekleniyor.

PERFORMANS ve GELECEK

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta ilk yarıda, Monaco’da ise ikinci yarıda kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, toplamda 36 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 gol kaydeden Al Musrati, 1 asist de yapmayı başardı. Beşiktaş ile 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor.