“Beşiktaş’tan Bronckhorst’tan Immobile Açıklaması”

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında yarın Malmö ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve futbolcu Cher Ndour bir basın toplantısı düzenledi. Giovanni van Bronckhorst’un açıklamaları ile başlayalım.

REAKSİYON İÇİN HAZIRIZ

“Yarın dördüncü maçımızı oynayacağız. Lyon deplasmanında kazanmak çok önemliydi. Bu çizgide devam etmeliyiz. İç saha maçlarında kazanmak istiyoruz, bu nedenle yarınki maç özel bir anlama sahip. Cumartesi gününden sonra bir reaksiyon vermek istiyoruz.”

SİSTEMDE DEĞİŞİKLİK YOK

“Sistemimi değiştirmeyeceğim. Ciro yok, Milot ve Paulista takımda yok. Ama mevcut oyuncularla en iyi tercihi yapmaya çalışacağız. Mustafa ve Semih iyi seçeneklerimiz arasında. Rafa, Lyon maçında bu bölgede başarılı oldu. Oyuncuların rahat hissedeceği pozisyonlarda oynamasına özen gösteriyoruz. Rafa, 10 numarada kendini iyi hissediyor ve gerekirse ekstra bir seçenek oluşturuyor ama orta sahada daha etkili.”

EĞİTİM NOTLARI VE STRATEJI

“Her maçın kendine özgü bir hikayesi var. Kaybedilen maçları analiz ediyoruz. Son bir ayda yaşadığımız sakatlıklar nedeniyle kadromuzda değişiklikler oldu. Ancak her zaman son maça odaklanıyorum. Kasımpaşa maçı üzücüydü. Galatasaray maçından da farklıydı. Yarın Avrupa Ligi’nde oynuyoruz ve son maçta iyi bir galibiyet aldık. Normal oyunumuzu geri kazanmak önemli. Yarın erken dakikalardan itibaren galip gelmek isteyen bir görüntü sergilemeliyiz.”

TRANSFERE GEREKSİNİM VAR

“Takımda çok iş olduğunu biliyorum. 28 oyuncu değişimi oldu ve yeni bir kadro oluşturmak zorundayız. Savunmaya transfer yaptık ama doğru yerleri tespit etmek önemli. Elimizde Mustang, Semih ve Ciro var. Gerekirse Rafa’yı da burada kullanabiliriz. Transfer döneminde iyi işler çıkardık ama hala eksiklerimiz var. Kış transfer döneminden sonra kadromuzun güçlenmesini bekliyoruz.”

PAULISTA’NIN DÖNÜŞÜ

“Gabriel Paulista, bugün antrenmana katıldı ve yeniden sahalara dönme ihtimali var. Kendisi bizim için çok önemli bir oyuncu. Milot da aynı şekilde. Yavaş yavaş oyuncular geri dönüyor ve bu durum, kadromuzda daha fazla seçenek sunacak.”

MACCABI TEL AVİV GÖZLEMLERİ

“3 maçta 3 puanımız var, elbette daha fazlasını almak istiyoruz. 3 güçlü rakiple karşılaştık ve iki maçı deplasmanda oynadık. Ajax ile iyi oynayamadık, Frankfurt ile iyi bir oyun sergiledik ama kaybettik. Lyon maçında önemli bir 3 puan aldık. Hedefimiz gruptan çıkmak ve yarın bu yolda büyük bir adım atmak istiyoruz.”

TÜM OPSİYONLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

“Sakatlık durumunu değerlendirmek zorundayız. Musrati sakatlıktan döndü ve Ndour ile Gedson iyi performans gösterdi. Bu, Musrati’nin 11’e dönemeyeceği anlamına gelmiyor. Takımımız gelişim gösteriyor. Kasımpaşa’daki 11 ile yarınki aynı şekilde olmayabilir. Her zaman analizler yapıyoruz.”

OYUNCU SAĞLIĞI ÖNEMLİ

“En önemli konu, oyuncularımıza dikkat etmek. Milot, sakatlıktan döndü. Paulista, bir pozisyonda sakatlanmıştı. Ciro, bir sorun yaşadı ama milli aradan sonra dönmesi bekleniyor. Necip bağ sakatlığı yaşıyor. Tüm oyuncuları sürekli izliyoruz ve en küçük sorunlara bile dikkat ediyoruz.”

HATALARDAN DERS ALMAK GEREKİYOR

“Son iki maçta yediğimiz golleri ele alışım değişmeyecek. Bu konuda mutlu değilim. Futbol, karmaşık bir oyun ve sürekli düşünmemiz gereken bir konu. Aynı ritmi tekrar yakalamak istiyoruz. Zorlu bir maç olacak, fiziksel bir takıma karşı oynayacağız ve puan almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

Cher Ndour’un açıklamaları ise şöyle:

ÇALIŞARAK GÜÇLENMEK İSTİYORUM

“Geldiğimde 6 numarada hiç oynamamıştım ama teknik ekip, Musrati’nin sakatlığından sonra beni orada oynatmaya başladı. Bu pozisyonda iyi oynadığımı düşünüyorum. Hocama destekleri için teşekkür ediyorum. Daha fazla topla buluşmak istiyorum ve çalışarak kendimi geliştirmek istiyorum.”