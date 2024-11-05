“Beşiktaş’tan Bronckhorst’un Açıklamaları Sırasında Önemli Detaylar”

BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇI HAZIRLIKLARI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında yarın sahasında Malmö ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile futbolcu Cher Ndour basın toplantısı düzenledi. Giovanni van Bronckhorst, “Dördüncü maçımızı oynayacağız. Lyon deplasmanında kazanmak çok önemliydi. Bu şekilde devam etmeliyiz. İçeride oynuyoruz, kazanmak istiyoruz. İçerideki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Yarın için o yüzden önemli bir maç olacak. Özellikle cumartesi gününden sonra bir reaksiyon vermek istiyoruz.” dedi.

OLUMLU DEĞİŞİKLİKLERİN GÜNDEMİ

Sistem değişikliğine gitmeyeceğini belirten van Bronckhorst, “Ciro yok, Milot ve Paulista takımdan ayrıldılar. Ama biz mevcut oyuncularla oynayacağız. Yarın en iyi tercihimiz ne olacak göreceğiz. Mustafa ve Semih bizim için iyi seçenekler. Rafa, Lyon maçının son bölümünde bu bölgelerde oynadı. Oyuncuların rahat olduğu yerde oynamasına dikkat ediyoruz. Rafa, 10 numarada kendisini rahat hissediyor. Bizim için gerekirse ekstra bir opsiyon ama orta sahada daha tehlikeli kendisi.” açıklamasında bulundu.

GELECEK TRANSFERLER HAKKINDA

“Çok işimiz olduğunu biliyordum.” diyen van Bronckhorst, “28 oyuncu sirkülasyonu oldu. Yeni bir kadro kurmamız gerekiyordu, bunun için gerekli mevkileri tespit etmemiz gerekiyordu.” ifadesini kullandı. Forvet mevkisinde elinde Mustafa, Semih ve Ciro olduğunun altını çizen van Bronckhorst, “Ama hala hazır değiliz. Bir transfer dönemi daha gerekiyor.” dedi.

PAULISTA VE TAKIMDAKİ GELİŞMELER

Gabriel Paulista’ın dönüşü hakkında, “Gabriel Paulista döndü, bugün antrenmandaydı, pazar da idmana çıktı. İlk 11 konusuna yarın bakacağız. Başlayabilirim, bizim için çok önemli bir oyuncu.” diye konuştu. Ayrıca, Maccabi Tel Aviv maçı için ise “3 maçta 3 puan, tabii ki daha fazlasını almaya çalışırız.” değerlendirmesini yaptı.

NDOUR’DAN İYİ HABERLER

Cher Ndour, teknik ekibin ona 6 numarada oynatma kararından memnun olduğunu ifade etti. “Geldiğimde 6 numarada hiç oynamamıştım ama burada teknik ekip, Musrati’nin sakatlığından sonra 6 numarada oynatmaya başladı. İyi oynadığımı düşünüyorum. Hocama teşekkür ediyorum.” dedi. Ndour, daha fazla topla buluşarak gelişim göstermek istediğini belirtti.