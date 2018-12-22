Beşiktaş’tan flaş Burak açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor’da forma giyen Burak Yılmaz’ın transfer edildiğine dair haberler hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Burak Yılmaz’ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ara transfer dönemi henüz başlamamakla birlikte; geçtiğimiz transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz’ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır” denildi.

TRT