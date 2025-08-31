Beşiktaş’tan Cerny’ye Transfer Hamlesi

VACLA C ERNY’DEN BEŞİKTAŞ’A YAKLAŞIM

Beşiktaş, Süper Lig’deki transfer çalışmaları kapsamında, uzun süredir gündemde olan Vaclav Cerny ile transfer görüşmelerine devam ediyor. Türkiye’nin büyük kulüplerinden birisi olan Beşiktaş, Cerny’nin kulübü Wolfsburg ile iletişimde kalırken, 27 yaşındaki Çek futbolcunun hamlesi taraftarları heyecanlandırdı.

CERN Y’İN SOSYAL MEDYA HAREKETLERİ

Daha önce sosyal medya platformunda Beşiktaş’ın bir paylaşımını beğenen Cerny, bu kez de kulübü Instagram’dan takibe aldı. Bu hareket, transferin gerçekleşme ihtimalinin yaklaştığı yönünde yorumlara yol açtı.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz sezonu İskoç kulübü Rangers’ta kiralık olarak geçiren Cerny, bu süreçte 52 karşılaşmada 18 gol ve 9 asistle dikkat çekici bir performans sergiledi. Beşiktaş taraftarları, bu gelişmelerle birlikte Cerny’nin takıma katılmasını dört gözle bekliyor.