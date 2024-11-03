Beşiktaş’tan Ciro Immobile Açıklaması Geldi!

BEŞİKTAŞ, İMOBILE’İN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 3-1 mağlup olduğu maçta, golcüsü Ciro Immobile’nin sakatlık yaşaması nedeniyle oyuna devam edemediği bilgisini paylaştı.

İMOBILE’İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN DETAYLAR

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, “Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile’nin klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ciro Immobile’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Bu açıklama, futbolseverlerin merakla beklediği Ciro Immobile’nin durumu hakkında bilgi vermekte ve tedavi sürecinin başladığını duyurmaktadır.