Beşiktaş’tan Demir Ege Tıknaz Sağlık Durumu Açıklaması

Sakatlık Hakkında Açıklama

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Demir Ege Tıknaz’ın sakatlığı ile ilgili bilgiler paylaştı. Siyah-beyazlılar, Tıknaz’ın sol fibula kemiğinde ödem bulunduğunu açıkladı.

Sağlık Durumu ve Tedavi Süreci

Kulüpten yapılan duyuruda, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumu hakkında şu ifadelere yer verildi: “Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül’de yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir.”

Sahaya Dönüş Süreci

Açıklamada, “Demir Ege Tıknaz’ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Demir Ege’nin sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir.” ifadelerine yer verildi.