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Beşiktaş’tan Derbi Öncesi Hakem Paylaşımı

BEŞİKTAŞ’IN YABANCI HAKEM TALEBİNE OLUMSUZ YANIT

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile oynayacakları kritik derbiyi yönetecek hakem Yasin Kol hakkında bir açıklama yaptı. Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ilettiği yabancı hakem talebine olumsuz yanıt aldı. Kulübün paylaşımlarında “Biz yabancı hakem istedik, siz yabancı dil bilmeyenini gönderdiniz” ifadelerine yer verildi.

YASİN KOL’UN İNCELEME SÜRECİ

Ayrıca, Beşiktaş’ın yaptığı paylaşımda Yasin Kol’un Göztepe ile Eyüpspor arasında gerçekleşen maçta VAR incelemesi sırasında yaşanan diyalogların videosu da bulunuyor. Bu durum, derbi öncesi hakemle ilgili tartışmaların daha da alevlenmesine neden oluyor.

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