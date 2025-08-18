Beşiktaş’tan Elan Ricardo ayrıldı

BEŞİKTAŞ’TA YENİ VEDA

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta yapılan kadro değişiklikleri çerçevesinde bazı oyuncularla yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo, Brezilya’nın Athletico Paranaense takımına kiralık olarak transfer oldu.

ELAN RICARDO’NUN GEÇMİŞİ

Geçmiş döneminde Kolombiya’nın La Equidad takımından, bu yılın kış transfer döneminde 1 milyon 940 bin Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Beşiktaş’a katılan Elan Ricardo, siyah-beyazlı formayla hiç resmi maça çıkamadı. La Equidad’da geçirdiği süre boyunca ise 49 maçta sahaya çıkarak 9 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu.