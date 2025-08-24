Haberler

Beşiktaş’tan Emrecan Terzi Kiralandı

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Süper Lig ekibi Beşiktaş, yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını hızlandırırken, kulüpte bir ayrılık da yaşandı. Beşiktaş Kulübü, genç futbolcu Emrecan Terzi’nin Trendyol 1. Lig takımlarından Serikspor’a kiralandığını resmi olarak duyurdu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serikspor ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi’ye yeni kulübünde başarılar dileriz.” ifadesi yer aldı.

GENÇ YETENEK BEŞİKTAŞ’TA PARLADI

Beşiktaş altyapısında yetişen 21 yaşındaki futbolcu, A takımda 18 maça çıktı ve bu maçlarda 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Emrecan Terzi’nin kiralanması, hem onun gelişimi hem de Beşiktaş’ın sezon planlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

