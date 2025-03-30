Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 Yıl Sonra Cevap

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY’I MAĞLUP EDEREK YENİLMEZLİK SERİSİNİ SONLANDIRDI

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisini sona erdirdi.

GEÇMİŞTEKİ GÖNDERMEYE CEVAP VERDİLER

Beşiktaş, derbi zaferinin hemen ardından Galatasaray’a dikkat çekici bir gönderme yaptı. 2017 yılında Avrupa Ligi son 16 turunda Lyon’a elenmesinin ertesi günü Galatasaray, 2000 yılında kazandığı UEFA kupasını “Tarih bir kere yazıldı” etiketiyle paylaşmıştı. Beşiktaş, derbi galibiyeti sonrası, bu duruma 8 yıl sonra cevap vermiş oldu.