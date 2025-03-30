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Beşiktaş’tan Galatasaray’a Göndermeli Paylaşım

DÜN OYNANAN DERBİDE SOLUK KESEN GALİBİYET

Dün gerçekleştirilen derbide Galatasaray’ı mağlup ederek rakibinin namağlup unvanını sona erdiren Beşiktaş, dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, Galatasaray’ı 2-1 yenerek rakibinin namağlup unvanını bitirmiş oldu.

BEŞİKTAŞ’TAN GALATASARAY’A GÖNDERME

Derbi sonrası Beşiktaş, Galatasaray’ın 21 Nisan 2017 tarihinde yapmış olduğu bir paylaşımı alıntılayarak anlamlı bir gönderme yaptı. O tarihte Galatasaray, Beşiktaş’ın 2017’de Avrupa Ligi son 16 turunda Lyon karşısında elenmesinin hemen ardından, kazandığı UEFA Kupası ile ilgili “Tarih bir kere yazıldı” etiketiyle bir paylaşımda bulunmuştu. Siyah-beyazlı ekip, bu gönderiye 8 yıl sonra cevap vererek Galatasaray’ın o paylaşımını alıntıladı ve 1991-1992 sezonunda namağlup şampiyon olan Beşiktaş kadrosunun fotoğrafını paylaştı. İşte o paylaşım;

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