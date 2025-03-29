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Beşiktaş’tan Galatasaray’a “Namağlup Tek Şampiyon” Göndermesi

MAÇIN SONUÇLARI VE BEŞİKTAŞ’IN GÖNDERMESİ

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Derbi mücadelesinde Beşiktaş, 2-1’lik sonuçla galip gelerek önemli bir zafere imza attı.

SİYAH-BEYAZLILARDAN KALP ATAN PAYLAŞIMLAR

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı takım, Galatasaray’a yönelik bir göndermede bulundu. Sahaya “Namağlup tek şampiyon” yazısı yansıtıldı. Ayrıca, güney kale arkasında “Namağlup tek şampiyon Beşiktaş” yazılı pankart açıldı. Beşiktaş taraftarları ise bu anlarda büyük bir coşku yaşadı.

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