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Beşiktaş’tan Galatasaray’a “Squid Game” Göndermesi

MAÇ SONUCU VE YENİLMEZLİK SERİSİNİN SONA ERMESİ

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, evinde oynadığı karşılaşmada Galatasaray’ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı ekibin uzun süredir devam eden yenilmezlik serisini sonlandırmış oldu.

BEŞİKTAŞ’IN SÖZCÜLÜĞÜ VE GALATASARAY TEPKİSİ

Beşiktaş, maçın hemen ardından sosyal medya hesaplarından dikkat çekici paylaşımlarda bulundu ve “Squid Game” temalı bir video yayınlayarak teknik direktör Okan Buruk’u hedef aldı. Siyah-beyazlı takımın bu paylaşımı, Galatasaray cephesinden tepki topladı. Videoda, Okan Buruk’un zıpladığı anların yer aldığı görüntüler dikkat çekti.

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