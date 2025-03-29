Beşiktaş’tan Galatasaray Derbisi İçin Hamle

DERBİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN ADIM

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi öncesi önemli bir adım attı. Siyah-beyazlılar, müsabakanın tartışmalı hakem kararlarıyla anılmaması adına eski hakem Urs Meier’i gözlemci olarak Tüpraş Stadyumu’na davet etti. Dünyaca ünlü emekli hakem Urs Meier, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın davetiyle İstanbul’a gelerek Galatasaray derbisini tribünden takip edecek. Maç sırasında Meier, yaşanan pozisyonları anlık olarak değerlendirecek. Bu yorumların Beşiktaş Kulübü’nün resmi YouTube kanalında paylaşılması planlanıyor.

HAKEM ATAMA TALEBİ

Beşiktaş, resmi sosyal medya hesabından Urs Meier’in stadyuma gelişini “Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu’nda” ifadeleriyle duyurdu. Ayrıca, Beşiktaş Kulübü, yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurarak Galatasaray ile oynanacak derbiye yabancı hakem atanmasını istemişti. Ancak TFF bu talebi reddetti. Bunun üzerine Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, TFF’yi istifaya davet ettikten sonra derbiye Urs Meier’i getirerek pozisyonları yorumlatma kararı aldı.

URS MEIER’İN KARIYERİ

2004 yılında aktif hakemlik kariyerine veda eden Urs Meier, daha sonra medya alanında çeşitli futbol programlarında yorumculuk yapmıştır. Ayrıca, hakemlik eğitimi vererek genç hakemlerin yetişmesine katkıda bulunmuştur. Meier, futbolun yanı sıra iş dünyasında da aktif rol alarak İsviçre’de bir şirketin sahibi olmuş ve girişimcilik faaliyetlerine yönelmiştir. Disiplinli ve prensipli yapısıyla her alanda tanınan Meier, kararlarında titizliği ve kurallara olan bağlılığı ile öne çıkar. İyi derecede Almanca, Fransızca ve İngilizce bilen Meier, tarafsız yaklaşımı sayesinde spor camiasında ve kamuoyunda saygın bir konuma sahip.