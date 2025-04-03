Beşiktaş’tan Hakem ve TFF’ye Sert Eleştiri

ORHAN ÖZALP’İN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Özalp, hakem Atilla Karaoğlan’ın maçta Beşiktaş aleyhine bütün takdir haklarını kullandığını ve haklarının ellerinden alındığını belirtti. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında Göztepe’ye 3-1 yenilerek kupadan elenmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özalp, “Başkanımıza değil 45 gün, 100 maç da verseniz sizinle mücadelemizden geri atmayacağız” şeklinde konuştu.

MAÇTAKİ KIRILMA NOKTALARI

Özalp, karşılaşmadaki kritik kararların maçın seyrini etkilediğini vurguladı. 35. dakikada hakemin Göztepe lehine verdiği kırmızı kartın ve devre arasında Gedson’a yapılan faulü penaltı olarak değerlendirmemesinin takım üzerinde büyük etkisi olduğunu belirterek, “Maçın hakemi Talha’nın kırmızı kartı pozisyonunda rakip oyuncu topa sahip olmadığı halde Göztepe lehine karar vermiştir. Devre arasına giderken 2-1 önde olma şansımız kaybedilmiştir” dedi.

VAR KAYITLARI TALEBİ

Özalp, VAR sistemine de eleştirilerde bulunarak, hakemin kararlarında var olan eksiklikleri dile getirdi. “Pozisyonda hakem doğru karar vermediği gibi VAR’da uyuya kalmış durumda. Bu yüzden VAR kayıtlarının acilen açıklanmasını istiyoruz” ifadesini kullandı. Son olarak, daha önce Kayseri maçında da benzer bir durum olduğunu hatırlatarak, “Hakem sonuç önceden belirlenmiş şekilde mi görev yapıyor?” diye sordu.

GÖSTERİLEN DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Özalp, Türk futbolunun gelişmesi adına Türkiye Futbol Federasyonu’na ve Riva’daki yönetimine eleştirilerini sürdürerek, futbolun bu şekilde sürdürülemeyeceğini söyledi. “Bu şekilde lig de, kupa da herhangi bir yere varamaz. Ama bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür ederiz” diyerek açıklamasını tamamladı.