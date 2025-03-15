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Beşiktaş’tan İki Maçta Üst Üste Yenilgi

BEŞİKTAŞ’IN KAYBI KONTROLDE DEĞİL

Geçtiğimiz hafta 10 kişi kalan Gaziantep FK karşısında mağlup olan Beşiktaş, bu sefer 9 kişi kalmış olan Konyaspor’a 1-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Maç sonrası yapılan değerlendirmelerde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımı adına hayal kırıklığını paylaştı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMELERİ

Maçın hak edilmediğini vurgulayan Solskjaer, “Hak etmedik. İki maçta da hak etmedik. Defansta iyi değildik. Ekstra kalite gösteremedik. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. İstediğim, yeterli performanslar değildi hem bu maç hem önceki maç” şeklinde konuştu. Norveçli teknik adam, bunun yanı sıra takımın genel durumuna da dikkat çekti.

KONSEPTİ DEĞİŞTİRMENİN ZAMANI GELDİ

Solskjaer, “Sonuç alamadık. Çok kötü, çok aşağı bir performans. Beşiktaş bunu hak etmiyor. Bunu değil, daha yüksek seviye hak ediyor. Oyuncularım denedi, çalıştı, olmadı. Bir şeyleri değiştirmek zorundayız” sözleriyle takımda yapmak gereken değişikliklerin önemine değindi. Açıklamalarını ise “Taraftarlarımızdan özür diliyorum” diyerek sonlandırdı.

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