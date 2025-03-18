Beşiktaş’tan İzmitli Damat Olan Futbolcu

GENÇ FUTBOLCULARA YATIRIM

Ara transfer döneminde Keny Arroyo ve Elan Ricardo gibi genç futbolcilere yatırım yapan Beşiktaş’ın, 2015’te benzer bir strateji ile altyapısından aldığı Malili futbolcu Maharafa Tandina’nın ilginç yaşam öyküsü gün yüzüne çıktı. Siyah-beyazlıların resmi YouTube hesabında yayınlanan “Geleceğin yıldızı Maharafa Tandina’yı tanıyalım” videosu ile duyurulan Maharafa, 2017 yılında Beşiktaş’tan ayrılarak Sloven ekibi Sampion Celje’ye transfer oldu.

BALKAN’DA GEZİNTİ

Sonrasında sırasıyla Bosna Hersek’te Mladost Kakanj ve Makedonya’da FC Shkupi takımlarında görev alan Malili futbolcu, futbola 2020 yılında 2 yıl ara verdi. 2022’de yeşil sahalara geri dönme kararı alan Tandina, Kosova temsilcisi KF Liria’da forma giyip ardından Gürcistan temsilcisi FC Samtredia’ya transfer oldu. Ancak 2024 yılı başında kulüpsüz kaldı.

AŞK HİKAYESİ

Maharafa Tandina’nın futbol kariyeri pek parlak ilerlemese de Türkiye’de Türk bir kadına aşık olarak “İzmitli damat” unvanını aldı. Beşiktaş’ta başladığı futbolculuk kariyerinde Elif Başak ile tanışarak aşık oldu. Türkiye’den ayrılmasına rağmen sevgilisiyle ilişkisini sürdürdü. Elif, YouTube’daki “@hedwigellie” kullanıcı adıyla ilişkilerinden kesitler paylaşırken, 2023’te Tandina ona evlenme teklif etti. Kısa bir süre içinde nişanlanan çift, 2024’ün sonlarına doğru evlenmeyi planlıyor.